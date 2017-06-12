Собрать планировки недвижимости и нарезать на квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Собрать планировки этажей из CMS по продаже недвижимости (доступы и список недвижимости будут выданы выбранным исполнителям)
  • Нарезать эти планировки на наборы "планировка квартиры + планировка этажа с выделенной квартирой".
Примечание: 

  • В прикрепленном архиве есть папка "Пример" с примером того, как должна выглядеть разбивка планировки одного объекта.
  • В том же архиве есть папка "Тест". Там планировка этажа. При отклике на проект пришлите разбивку для двух квартир из этого этажа, оформив их как в примере. Названия дайте A_v1 и A_v2 для квартир и A_v1_f, A_v2_f для этажей соответственно. При выделении этажа используйте синий прямоугольник.
  • Цена договорная. Назовите сумму, которую вы хотите получать за полную планировку одной квартиры.
  • При успешном выполнении задания дополнительно оставлю отзыв и благодарность.
7 лет назад
guest_14976215181285
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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