Нужно сделать проект мебельного фасада

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок200 просмотров
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Есть визуализация фасада шкафа (прикрепляю изображения к данному заданию).

Мастера, которые изготавливают по ней мебель не могут точно повторить внешний вид фасада, т.к. нет точного описания для этой визуализации. (Им непонятно, какие отступы, линии фрезеровки и т.д.).

Нужно сделать проект с описанием для мастеров, чтобы они смогли изготовить фасад как на картинке.

7 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад