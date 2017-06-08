Нужно сделать проект мебельного фасада

Есть визуализация фасада шкафа (прикрепляю изображения к данному заданию).

Мастера, которые изготавливают по ней мебель не могут точно повторить внешний вид фасада, т.к. нет точного описания для этой визуализации. (Им непонятно, какие отступы, линии фрезеровки и т.д.).

Нужно сделать проект с описанием для мастеров, чтобы они смогли изготовить фасад как на картинке.