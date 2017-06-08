Доделать дизайн фасада

Имеется комната 14.5 метров. Есть идея по планировке объектов. Нужно 1. Обговорить со мной все и сделать правки в силу моей несуразности 2. Подобрать конкретную мебель 3. Все нарисовать 4. Подсчитать кол-во и стоимость материалов с конкретными ссылками на магазины