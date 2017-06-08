Доделать дизайн фасада

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок226 просмотров
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Есть промежуточный дизайн фасада клиники. Нужно завершить работу, сделать пару цветовых решений. 

Логотип увеличить, разместить к привязке на торцы 

Круги в дизайне изменить: разными размерами, поиграть с оттенками зеленого. , идею можно взять с лого. 

Оформить все стены здания в единой концепции. 

В идеале предложить еще какое-то решение, по результатам будет предложено еще много работ. Нужен дизайнер на постоянное сотрудничество. 

Смотрите задание, предлагайте варианты. 

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва