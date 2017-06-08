Реабилитационный центр социального типа

Есть промежуточный дизайн фасада клиники. Нужно завершить работу, сделать пару цветовых решений. Логотип увеличить, разместить к привязке на торцы Круги в дизайне изменить: разными размерами, поиграть с оттенками зеленого. , идею можно взять с лого. Оформить все стены ...
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Добрый день,не успеваю отрендерить дипломный проект,хотелось бы узнать,сколько будет стоить визуализация экстерьера и интерьер 1 помещения?
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