Архитектор/дизайнер в Arcon

Добрый день. Мне нужен конструктор, который мог бы проектировать мебель в базисе по моим эскизам. Чаще всего - это торговое оборудование. Реже - кухни и другое из домашнего сегмента. Интересно ли вам сотрудничество? Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста чтобы спроектировать интерьер будущей квартиры.
Специалиста ищу в Мск, т.к. предполагаются встречи.
Работа только в Arcon.
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