Архитектор/дизайнер в Arcon

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Ищу специалиста чтобы спроектировать интерьер будущей квартиры.

Специалиста ищу в Мск, т.к. предполагаются встречи.

Работа только в Arcon.

7 лет назад
DemidOl
Демид 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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