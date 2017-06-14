Нужно сделать проект дивана

$9
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок232 просмотра
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Нужно создать визуализацию несложного дивана в 3-в max.

Срок - 2-3 дня.

Предлагайте свои цены, если понравится, работа будет постоянная.

7 лет назад
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
час назад
Выбранный исполнитель
tugilin
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$9
2 дня
К сожалению, не удалось сработаться. Уровень очень низкий. Для моделирования средней сложности, заказчика не рекомендую...
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