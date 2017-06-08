Добрый день.

Мне нужен конструктор, который мог бы проектировать мебель в базисе по моим эскизам.

Чаще всего - это торговое оборудование. Реже - кухни и другое из домашнего сегмента.

Интересно ли вам сотрудничество?

Спасибо