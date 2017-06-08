Базис

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок169 просмотров
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Добрый день.

Мне нужен конструктор, который мог бы проектировать мебель в базисе по моим эскизам.

Чаще всего - это торговое оборудование. Реже - кухни и другое из домашнего сегмента.

Интересно ли вам сотрудничество?

Спасибо

7 лет назад
ComplexLux
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад