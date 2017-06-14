Дизайн интерьера 2 комнатной квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт12 заявок186 просмотров
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Нужно сделать дизайн интерьера (визуализацию) 2 комнатной квартиры. Отдельно кухня, коридор, спальня, зал, ванная. Размещение мебели в интерьере предоставлю. Также предоставлю цвета которые нравятся в сочетании. Срок исполнения не критично, указывайте стоимость. Есть план квартиры и формате .sh3d (Sweet Home 3D) со всеми размерами. Предоставлю по необходимости.

7 лет назад
flatron4ik
Иван 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад