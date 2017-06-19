Дизайн проект 3х комнатной квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт26 заявок381 просмотр
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Здравствуйте!

Нужен дизайн проект 3х комнатной квартиры (72 м.кв. чешка в пятиэтажке на Гер.Сталинграда).

Прошу сообщить сроки и цены.

7 лет назад
Imchangew
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад