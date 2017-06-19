Дизайн интерьера 130 метров в новострое

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок209 просмотров
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Необходимо сделать 3Д дизайн квартиры 130 метров в новострое. Стиль минимализм, хай тек, футуризм. Дизайнера ищу в Харькове.

7 лет назад
Samuraichik
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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