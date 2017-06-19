Доработать дизайн-проект квартиры

$85
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок263 просмотра
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Есть собранная сцена в 3Dmax ,необходимо:

- Создать  цветовую композицию (предпочтения : основная комната - светлая с яркими элементами ,кухня  в теплых тонах,коридор серый/серебряный,ванна -рассмотрю ваш вариант.

-Расстановка мебели (комп-ые  столы и кресла  оставлять в тех же размерах)

-Кухонный гарнитур (низ зеленый ,верх слоновая кость,(и/или айвори,ванильный)Так же приветствуются другие решения.

-Разводка труб и электричества не требуется

-Обязательно примеры работ.

85$ или 5000 руб за весь проект

6 лет назад
anti-82
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад