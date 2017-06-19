Доработать дизайн-проект квартиры

Требуется "концепция" визуализация бани, площадь примерно 100кв.м., две зоны: комната отдыха и спа с парилкой, холл, стиль современное шале, арт деко. Определенные модели -не требуются. Размеры, расстановка и что примерно нужно -выдам. Пишите, пожалуйста, Ваши сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть собранная сцена в 3Dmax ,необходимо:
- Создать цветовую композицию (предпочтения : основная комната - светлая с яркими элементами ,кухня в теплых тонах,коридор серый/серебряный,ванна -рассмотрю ваш вариант.
-Расстановка мебели (комп-ые столы и кресла оставлять в тех же размерах)
-Кухонный гарнитур (низ зеленый ,верх слоновая кость,(и/или айвори,ванильный)Так же приветствуются другие решения.
-Разводка труб и электричества не требуется
-Обязательно примеры работ.
85$ или 5000 руб за весь проект
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Нужно нарисовать эскиз двух окон в доме. Возможна полуарка. Размеры первого оконного проема: высота - 250 см, ширина - 330 см. Размеры второго оконного проема: высота - 250 см, ширина - 110 см. В первом (большем) должна быть открывающаяся ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
Делаем ремонт в квартире, начали сами, однако столкнулись с рядом вопросов и отсутствием единой концепции. Очень нравится скандинавский стиль в интерьере. Выбрана общая цветовая направленность, уже есть пол, двери. Нужна помощь с мебелью и некоторыми ...Интерьеры и Экстерьеры31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн проект 3х комнатной квартиры (72 м.кв. чешка в пятиэтажке на Гер.Сталинграда). Прошу сообщить сроки и цены.Интерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать 3Д дизайн квартиры 130 метров в новострое. Стиль минимализм, хай тек, футуризм. Дизайнера ищу в Харькове.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Нужно за 3 недели сделать дизайн-проект 1к. квартиры( 53,5 м2). Нужны визуализация и чертежи. [/b]Надеюсь на креативность решения и заинтересованность в работе.Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать дизайн интерьера. 2х уровневая квартира (мансардный этаж), стиль современный. Все детали в личной переписке. Планировки прикреплены.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн интерьера (визуализацию) 2 комнатной квартиры. Отдельно кухня, коридор, спальня, зал, ванная. Размещение мебели в интерьере предоставлю. Также предоставлю цвета которые нравятся в сочетании. Срок исполнения не критично, указывайте стоимость. Есть план квартиры ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт7 лет назад
[list=1][*]Собрать планировки этажей из CMS по продаже недвижимости (доступы и список недвижимости будут выданы выбранным исполнителям) [*]Нарезать эти планировки на наборы "планировка квартиры + планировка этажа с выделенной квартирой". [/list] Примечание: [list=1][*]В прикрепленном архиве есть папка "Пример" с ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста чтобы спроектировать интерьер будущей квартиры. Специалиста ищу в Мск, т.к. предполагаются встречи. Работа только в Arcon.Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад