# 1 — $ 35

Нужно нарисовать эскиз двух окон в доме.

Возможна полуарка.

Размеры первого оконного проема: высота - 250 см, ширина - 330 см.

Размеры второго оконного проема: высота - 250 см, ширина - 110 см.

В первом (большем) должна быть открывающаяся или сдвижная створка (одна или две).

Во втором (меньшем) должна быть только глухая часть (ничего не открывается).

Хочется видеть максимальное остекление и красивый вид как изнутри, так и снаружи

Окно планируется изготавливать из алюминиевого профиля.