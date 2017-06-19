Нужно нарисовать эскиз двух окон в доме

$35
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок853 просмотра
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#1$35

Нужно нарисовать эскиз двух окон в доме.

Возможна полуарка.

Размеры первого оконного проема: высота - 250 см, ширина - 330 см.

Размеры второго оконного проема: высота - 250 см, ширина - 110 см.

В первом (большем) должна быть открывающаяся или сдвижная створка (одна или две).

Во втором (меньшем) должна быть только глухая часть (ничего не открывается).

Хочется видеть максимальное остекление и красивый вид как изнутри, так и снаружи

Окно планируется изготавливать из алюминиевого профиля.

6 лет назад
SergNic
Сергей 
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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