Требуется визуализация бани 100кв.м.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Требуется "концепция" визуализация бани, площадь примерно 100кв.м.,

две зоны: комната отдыха и спа с парилкой, холл,

стиль современное шале, арт деко.

Определенные модели -не требуются.

Размеры, расстановка и что примерно нужно -выдам.

Пишите, пожалуйста, Ваши сроки и стоимость

6 лет назад
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад