Дизайн детской комнаты для двух девочек 10 лет

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт19 заявок289 просмотров
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Имеется комната 22 кв.м. для детской. Помогите с дизайном в скандин.стиле. Должно быть 2 кровати, 2 рабочих места. уголок здоровья. и шкаф для хранения одежды. И сколько это будет по цене?

6 лет назад
guest_14989833481557
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад