Добрый день, нужны рабочие чертежи кроватей в два яруса. Здесь краткое тз http://srecorder.com/s/3y0p Кто, что может предложить, лучше вариант готовых, кто уже делал.
Изображение интерьера комнаты с прозрачным полом и стенами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать картинку типа такой (http://balance-mebel.com.ua/sites/default/files/444.png), главное больше стен и пола, но в итоговом изображении стены и пол должны быть прозрачными, но с сохранением теней.
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