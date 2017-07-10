Изображение интерьера комнаты с прозрачным полом и стенами

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка139 просмотров
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Создать картинку типа такой (http://balance-mebel.com.ua/sites/default/files/444.png), главное больше стен и пола, но в итоговом изображении стены и пол должны быть прозрачными, но с сохранением теней.

6 лет назад
Konstantin_IT
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
$30
1 день
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