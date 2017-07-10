Изображение интерьера комнаты с прозрачным полом и стенами

Делаем ремонт в квартире, начали сами, однако столкнулись с рядом вопросов и отсутствием единой концепции. Очень нравится скандинавский стиль в интерьере. Выбрана общая цветовая направленность, уже есть пол, двери. Нужна помощь с мебелью и некоторыми ...