Сделать дизайн-проект беседки

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт18 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн-проект двухэтажной беседки.

Правильный шестиугольник стороной 260 см, лестница внутренняя.

Есть в наличии окна и дверь для первого этажа, размеры предоставлю (нужно будет подогнать проект под них).

Для второго этажа нужно предложить бюджетное решение.

Что нужно сделать: визуализация и чертежи.

6 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад