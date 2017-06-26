Сделать дизайн-проект беседки

Необходимо сделать дизайн-проект двухэтажной беседки.

Правильный шестиугольник стороной 260 см, лестница внутренняя.

Есть в наличии окна и дверь для первого этажа, размеры предоставлю (нужно будет подогнать проект под них).

Для второго этажа нужно предложить бюджетное решение.

Что нужно сделать: визуализация и чертежи.