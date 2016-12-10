Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
Надо сделать дизайн проект помещения
Необходимо сделать дизайн проект помещения с 3Д визуализацией в Архикаде (инсталляции, мебель, отделка стен и тп) ,
таких проектов предполагается более 30 шт
1 помещение в среднем 80 кв.м
начальные файлы - эскизы с размерами от руки
все дизайны типовые отличие только по площадям
принимаю Ваши предложения
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