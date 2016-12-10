Надо сделать дизайн проект помещения

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Необходимо сделать дизайн проект помещения с 3Д визуализацией в Архикаде (инсталляции, мебель, отделка стен и тп) , 

таких проектов предполагается более 30 шт

1 помещение в среднем 80 кв.м

начальные файлы - эскизы с  размерами  от  руки

все дизайны типовые отличие только по площадям 

принимаю Ваши предложения 

8 лет назад
Batya1981
Андрей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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