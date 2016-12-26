Спроектировать дизайн и сделать визуализацию гостиничного номера.

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Закрыт24 заявки300 просмотров

Спроектировать дизайн и сделать визуализацию гостиничного номера.  

Нужно распланировать в номере размещение мебели и сантехники и визуализировать решение. 

Если дизайн устроить, будет следующий заказ на рисование дизайна всех номеров.  Они типовые, но немного отличаются размерами. 

В приложенном файле скан схемы этажа гостиницы с размерами.  

В номере должы быть: санузел (душевая, унитаз, умывальник), кровать 160см, письменный стол, стул, место для багажа, телевизор на стене. 

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.  Перевод на карту - только постоплата. 

8 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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