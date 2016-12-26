Спроектировать дизайн и сделать визуализацию гостиничного номера.

Нужно распланировать в номере размещение мебели и сантехники и визуализировать решение.

Если дизайн устроить, будет следующий заказ на рисование дизайна всех номеров. Они типовые, но немного отличаются размерами.

В приложенном файле скан схемы этажа гостиницы с размерами.

В номере должы быть: санузел (душевая, унитаз, умывальник), кровать 160см, письменный стол, стул, место для багажа, телевизор на стене.

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal. Перевод на карту - только постоплата.