Добрый день!

Нам для сайта нужны 3d панели для отделки интерьера. Хотелось бы найти исполнителя, который уже имел опыт в данной сфере. панели нам необходимы для каталога. По данной ссылке http://srecorder.com/s/357t посмотрите, пожалуйста, описание задачи.

Нам необходимо около 30-50 моделей панелей. На каждую из них нужно сделать вариант, как они будут смотреться в интерьере с 3d визуализацией, чтобы максимально было похоже на фотографию.

Крайне желательно найти исполнителя, который сам найдет 3d панели и даст готовый результат, нужен комплексный подход.

Примеры 3d панелей, вот они http://www.letostyle.ru/catalog/interior/3dmdf/