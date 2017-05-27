Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
3d панели
Добрый день!
Нам для сайта нужны 3d панели для отделки интерьера. Хотелось бы найти исполнителя, который уже имел опыт в данной сфере. панели нам необходимы для каталога. По данной ссылке http://srecorder.com/s/357t посмотрите, пожалуйста, описание задачи.
Нам необходимо около 30-50 моделей панелей. На каждую из них нужно сделать вариант, как они будут смотреться в интерьере с 3d визуализацией, чтобы максимально было похоже на фотографию.
Крайне желательно найти исполнителя, который сам найдет 3d панели и даст готовый результат, нужен комплексный подход.
Примеры 3d панелей, вот они http://www.letostyle.ru/catalog/interior/3dmdf/
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