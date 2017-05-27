3d панели

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Завершен6 заявок232 просмотра

Добрый день! 

Нам для сайта нужны 3d панели для отделки интерьера. Хотелось бы найти исполнителя, который уже имел опыт в данной сфере. панели нам необходимы для каталога. По данной ссылке http://srecorder.com/s/357t посмотрите, пожалуйста, описание задачи.

Нам необходимо около 30-50 моделей панелей. На каждую из них нужно сделать вариант, как они будут смотреться в интерьере с 3d визуализацией, чтобы максимально было похоже на фотографию.

Крайне желательно найти исполнителя, который сам найдет 3d панели и даст готовый результат, нужен комплексный подход.

Примеры 3d панелей, вот они http://www.letostyle.ru/catalog/interior/3dmdf/

8 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$300
60 дней
Эльмир, специалист высокого класса! Всегда находит решения и предлагает варианты. Очень ему благодарен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за работу.
Не первый раз работаем с Денисом,очень ответственный заказчик,всегда серьезный подход к работе и интересные задачи, с удовольствием продолжу сотрудничество,рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад