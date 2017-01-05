Дизайн однокомнатной квартиры

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно реализовать дизайн однокомнатной квартиры, квадратура 44 квадратных метра. Обо всем переговариваем в скайпе. Приехать на контрольные замеры 10 января. Предоплата на кошелёк Вебмани 68$ 

8 лет назад
saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров