Интересует дизайн-интерьер совмещенной кухни с гостиной частного дома площадью 50 кв.м.
Дизайн проект 2-х торговых помещений
Предлагаю работу визуализатора,2 х торг-х помещений!!!96м.кв и 160 м.кв.Верхняя одежда.Есть наброски.Требуется картинки 3 на 1 помещение!Ответ срочен!+3000р бонусом)
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