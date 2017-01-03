Дизайн интерьера частного дома в стиле кантри (прованс)

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Закрыт23 заявки341 просмотр

интересует дизайн-интерьер частного дома в стиле кантри (прованс)  полезная площадь 100 кв.м. с визуализацией, срок выполнения работ 1 месяц 

8 лет назад
mGulfia
58 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

korlina7
Елена 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$300
14 дней

Заявки фрилансеров

korlina7
Елена 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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