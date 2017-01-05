Икея IKEA мебель в квартиру, микро дизайн-проект по подбору мебели

Имеется 1 комнатная квартира (план в аттаче).

Предположительно в квартире проживает холостая единица мужского пола. Разумеется с перспективой доплнить свою серую жизнь хозяйкой дома.

Требуется расставить мебель в 1комнатную квартиру из ассортимента магазина Икея (Москва).

Кухня

По кухне требуется отдельный дизайн проект, выполненный в Ikea планировщике ( есть у них на сайте).

Кухонная техника может быть не из Икеи. (холодильник, посудомойка, старальная машина, газовая панель, духовой шкаф, вытяжка)

Ванная комната

Тоже надо подобрать мебель из наличия. Наверняка ванны(сами корыта) они не продают, так что ванну можно пропустить.

Прихожая

Прихожая очень маленькая, поэтому возможно даже в Икеи ничего подходящего не найдется, надо предложить какой то custom made вариант.

Комната

Двуспальная кровать(не раскладывающийся диван), шкафы для одежды, место под телевизор 42 дюйма, может быть место для десктоп компьютера, побольше места для хранения одежды, белья и проч.

Рассчитываю на детально проработанный проект, готов потратить адекватные деньги.

Кроме указания цены за работу хотелось бы увидеть какие то наброски идей, особенно по кухне.

наверняка я чтото забыл указать в задании, если буду получать вопросы по этому поводу - буду дополнять задание, отвечать по уточнениям не буду.

на кривую стену между кухней и комнатой не обращайте внимание (так же на орфографию и запятые), я её выпрямлю. но она именно такая в данный момент - наверное делали сразу после нового года.