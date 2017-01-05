Рендеринг 360 видео и моделирование для него

Необходимо по сьёмкам с дрона, фотографиям и планам смоделировать котеджный городок, с рестораном, футбольным полем, парком.

И отрендерить циклическое(максимально по возможности) видео 360 (2048*2048*6) длинной в 10 секунд. На видео нужно анимировать окружающую среду - деревья, людей и машины.

На выходе нужно видео и модель исходная из которой видео рендерилось.

План прилагается, точка из которой будет снято видео обозначена как 2. В случае приемлемого качества отдельно будет аналогичный запрос на анимацию и рендеринг видео в точке 1.

Видео должно быть хорошего качества (будет использоватся в VR), референс по качествуhttp://vrnet.io/view/?model=extpano/1/ (панорама для примера желаемого результата).

Разрешение видео должно быть 2048*2048*6 пикселей (6 граней куба по 2k каждая).

На видео/в моделе должны присутствовать все указанные на плане объекты, а так же около десяти котеджных домов вокруг.