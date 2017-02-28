Визуализация дизайна квартиры по имеющимся данным 51кв.м.

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен30 заявок469 просмотров

1.  Перепланировка и материалы для дизайна будут указаны в отдельном файле на почту.

2.  Оплата в 3 этапа. 

8 лет назад
stitovskiy
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

imiramis
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$220
21 день
Юлия идеально визуализировала то, что я представлял, помогла убрать лишнее, и заполнила пробелы. Терпеливо, детально обсуждает каждый этап- вносит свои предложения, дает оценку. Из дизайнеров с кем приходилось работать одна из лучших. Отличный помощник для строителя.
Четкая постановка задач, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

imiramis
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад