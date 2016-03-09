stitovskiy

Сергей Титовский stitovskiy

 
37 летРоссия/Петрозаводск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
imiramis
Юлия 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$220
10 баллов
7 лет назад
Визуализация дизайна квартиры по имеющимся данным 51кв.м.
Четкая постановка задач, своевременная оплата.
Юлия идеально визуализировала то, что я представлял, помогла убрать лишнее, и заполнила пробелы. Терпеливо, детально обсуждает каждый этап- вносит свои предложения, дает оценку. Из дизайнеров с кем приходилось работать одна из лучших. Отличный помощник для строителя.
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