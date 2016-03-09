stitovskiy

$220
1. Перепланировка и материалы для дизайна будут указаны в отдельном файле на почту. 2. Оплата в 3 этапа.
Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
1. Перепланировка и материалы для дизайна будут указаны в отдельном файле на почту. 2. Оплата в 3 этапа.
Необходимо: 1. Сделать полный внутренний дизайн бревенчатого 2х этажного дома. (визуализация, мебель, интерьер, свет, подбор и указание цвета, дизайн элементы) исходя из запроса по конечной цене материалов и предпочтениям собственника. 2. Составить список используемых материалов и мебели. ...
Квартира выделена квадратом. (см.рисунок) требуется указать материалы и кол-во из которых делать. Материалы сегмент: средний.