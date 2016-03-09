stitovskiy

Юлия идеально визуализировала то, что я представлял, помогла убрать лишнее, и заполнила пробелы. Терпеливо, детально обсуждает каждый этап- вносит свои предложения, дает оценку. Из дизайнеров с кем приходилось работать одна из лучших. Отличный помощник для строителя.