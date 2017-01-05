Необходимо по сьёмкам с дрона, фотографиям и планам смоделировать котеджный городок, с рестораном, футбольным полем, парком. И отрендерить циклическое(максимально по возможности) видео 360 (2048*2048*6) длинной в 10 секунд. На видео нужно анимировать ...
Дизайн (визуализация) кафе, город Воронеж
Уважаемые соискатели!
Выбрано 4 претендента, в скором времени с вами свяжутся. Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $220
1. Перепланировка и материалы для дизайна будут указаны в отдельном файле на почту. 2. Оплата в 3 этапа.Завершен8 лет назад
- $200
Нужно реализовать дизайн однокомнатной квартиры, квадратура 44 квадратных метра. Обо всем переговариваем в скайпе. Приехать на контрольные замеры 10 января. Предоплата на кошелёк Вебмани 68$Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Предлагаю работу визуализатора,2 х торг-х помещений!!!96м.кв и 160 м.кв.Верхняя одежда.Есть наброски.Требуется картинки 3 на 1 помещение!Ответ срочен!+3000р бонусом)Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует дизайн-интерьер совмещенной кухни с гостиной частного дома площадью 50 кв.м.Интерьеры и Экстерьеры38 заявокЗакрыт8 лет назад
интересует дизайн-интерьер частного дома в стиле кантри (прованс) полезная площадь 100 кв.м. с визуализацией, срок выполнения работ 1 месяцЗакрыт8 лет назад
Добрый день Очень интересует дизайн маленькой квартиры 24 кв.м. 1) побольше деревянных настенный панелей 2) постараться отделить зону спальни и гостиной с кухней 3) потолок плоский 4) все ...Интерьеры и Экстерьеры33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нам для сайта нужны 3d панели для отделки интерьера. Хотелось бы найти исполнителя, который уже имел опыт в данной сфере. панели нам необходимы для каталога. По данной ссылке http://srecorder.com/s/357t посмотрите, пожалуйста, описание задачи. ...Завершен8 лет назад
Спроектировать дизайн и сделать визуализацию гостиничного номера. Нужно распланировать в номере размещение мебели и сантехники и визуализировать решение. Если дизайн устроить, будет следующий заказ на рисование дизайна всех номеров. Они типовые, но ...Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, есть план-схемы подвала и три этажа. Нужно грамотно расставить комнаты с удобствами. Визуализации, 3Д и т.д. не нужно, интересует сделать максимально все просто, и чтобы было видно размеры. Отель ...Интерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт8 лет назад