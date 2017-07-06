Разработать дизайн мансарды

$200
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка222 просмотра
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Мансарда, 100 кв.м По назначению спортивная комната с зоной отдыха. Нужно сделать в стиле лофт. 

6 лет назад
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Borodastov
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Я была восхищенна предложенными идеями, потому что дизайн превзошел мои ожидания! Огромное спасибо за проделанную работу! Мы просили сделать несколько вариантов решений того или иного вопроса и Денис охотно пошел нам на встречу, в процессе отвечая на все наши вопросы. Сотрудничеством остались очень довольны!
Ольга, благодарю за заказ! Чёткая постановка задачи, быстрая обратная связь и оплата. Удачи Вам!