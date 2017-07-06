Разработать дизайн мансарды

Я была восхищенна предложенными идеями, потому что дизайн превзошел мои ожидания! Огромное спасибо за проделанную работу! Мы просили сделать несколько вариантов решений того или иного вопроса и Денис охотно пошел нам на встречу, в процессе отвечая на все наши вопросы. Сотрудничеством остались очень довольны!