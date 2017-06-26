Дизайн йнстены для съемок видео

Необходимо сделать дизайн стены, которая будет фоном для съемки видео.

Сейчас выглядит так prntscr.com/frngk0

Нужно в современно деловом стиле. Возможно в сторону айти.

Если использовать мебель, то только ту, которая есть в наличии в икее или хоффе (Казань)

При использовании ремонта учитывать возможность сделать ремонт максимум за 1 день.

В откликах указывайте стоимость и время на работу.