Нужна первичная визуализация и расстановка мебели. Интерьер современная классика. Без особой прорисовки. [url=https://www.youtube.com/watch?v=_4nWzF9rknE&feature=share]https://www.youtube.com/watch?v=_4nWzF9rknE&feature=share[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Визуализация интерьеров дома 200кв.м.,
планировка, описание будут даны, определенных моделей не требуется.
пишите, пожалуйста, Ваши сроки, стоимость, портфолио.
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