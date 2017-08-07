Визуализация интерьеров дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен30 заявок401 просмотр
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Визуализация интерьеров дома 200кв.м.,

планировка, описание будут даны, определенных моделей не требуется.

пишите, пожалуйста, Ваши сроки, стоимость, портфолио.

6 лет назад
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andriichuk
Миша 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
5 дней
Одни положительные эмоции от работы) Рекомендую! Большое спасибо, Миша)
Приятный заказчик, грамотное ТЗ. Рекомендую!