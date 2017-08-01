Требуется визуализация интерьера

Не в первый раз заказываю проекты. По сравнению с другими, Станислав выполнил работу четко: всегда можно дозвониться для решения оперативных вопросов, если что-то непонятно всегда терпеливо все объяснит (а я бываю тем еще занудой)), и по срокам не растянул. Особенно остался доволен качеством выполненной работы - видно что работает профессионал своего дела. В общем, рекомендую!