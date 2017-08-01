Требуется визуализация интерьера

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен5 заявок246 просмотров
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Нужна первичная визуализация и расстановка мебели.  

Интерьер современная классика. 

Без особой прорисовки. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4nWzF9rknE&feature=share

6 лет назад
guest_14992471379873
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wellesdesign
Станислав 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов(-2)
6 лет назад
$100
7 дней
Не в первый раз заказываю проекты. По сравнению с другими, Станислав выполнил работу четко: всегда можно дозвониться для решения оперативных вопросов, если что-то непонятно всегда терпеливо все объяснит (а я бываю тем еще занудой)), и по срокам не растянул. Особенно остался доволен качеством выполненной работы - видно что работает профессионал своего дела. В общем, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую.