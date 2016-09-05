Визуализация участка

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт26 заявок338 просмотров
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Нужно выполнить визуализацию дачного участка (ландшафта с озеленением+терраса и постройки). 

Размер =11 соток.

Модель дома уже создана

В подробном тех задании будут картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.

+показать входную группу с забором

предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью), 

после чего будет сделана предоплата.

Просьба указывать стоимость:

1. за дневные виды

2. за вечернее освещение

и ссылку на портфолио,

сроки

Без этого, заявка не будет рассматриваться

7 лет назад
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад