Визуализация участка

Добрый день Нужен специалист который сможет в 3D визуализировать будущий магазин товаров для большого тенниса. Есть схемы будущего магазина, Есть пример визуализации магазина. Есть фотографии работающего магазина с товарами. помещение 12 кв м точки обзора - 3 внутри, 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить визуализацию дачного участка (ландшафта с озеленением+терраса и постройки).
Размер =11 соток.
Модель дома уже создана
В подробном тех задании будут картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.
+показать входную группу с забором
предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью),
после чего будет сделана предоплата.
Просьба указывать стоимость:
1. за дневные виды
2. за вечернее освещение
и ссылку на портфолио,
сроки
Без этого, заявка не будет рассматриваться
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