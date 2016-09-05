Визуализация участка

Нужно выполнить визуализацию дачного участка (ландшафта с озеленением+терраса и постройки).

Размер =11 соток.

Модель дома уже создана

В подробном тех задании будут картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.

+показать входную группу с забором

предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью),

после чего будет сделана предоплата.

Просьба указывать стоимость:

1. за дневные виды

2. за вечернее освещение

и ссылку на портфолио,

сроки

Без этого, заявка не будет рассматриваться