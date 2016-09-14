Сделать дизайн площадки

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт13 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн площадки

На данном об'екте будут демонстрироваться и продаваться стройматериали. Товари для екстерьера

Предусмотреть как освещать в темное время суток. Концепт: шоу рум

Площадь: 5 соток

Виход на проезжую часть

От вас жду ориентировочние цени

На дизайн и правильние совети по воплощению

7 лет назад
kgorizont
50 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад