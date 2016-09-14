Отрисовка плана ТЦ

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт36 заявок443 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищем исполнителя для отрисовки плана торгового центра на подобии https://goo.gl/GVU94C

Файлы этажей во вложении

7 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн площадки

    Нужен дизайн площадки На данном об'екте будут демонстрироваться и продаваться стройматериали. Товари для екстерьера Предусмотреть как освещать в темное время суток. Концепт: шоу рум Площадь: 5 соток Виход на проезжую часть От вас жду ориентировочние цени На дизайн и правильние совети ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация комнат

    Визуализация комнат .пишите Ваши цены,желательно знание  Архикада и 3 д Макса ,виз  в  Максе, Срочно. Пожайлуста  пишите  Ваш скайп. Ваши контакты. Я общаюсь по скайпу.

    Интерьеры и Экстерьеры46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация участка

    Нужно выполнить визуализацию дачного участка (ландшафта с озеленением+терраса и постройки).  Размер =11 соток. Модель дома уже создана В подробном тех задании будут картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком. +показать входную группу с забором предварительный показ выполненных зон в ...

    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация магазина товаров для большого тенниса

    Добрый день Нужен специалист который сможет в 3D визуализировать будущий магазин товаров для большого тенниса. Есть схемы будущего магазина, Есть пример визуализации магазина. Есть фотографии работающего магазина с товарами. помещение 12 кв м точки обзора - 3 внутри, 2 ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется дизайн интерьера для квартиры с чертежем

    Нужен индивидуальный дизайн интерьера для квартиры, евро двушка, 55кв. метров общая площадь. Определились только с кухней, точнее её цветовой гаммой и внешним видом, с остальным пока не определились, требуется простота и уют со вкусом. Назначение ...

    Интерьеры и Экстерьеры42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести мебель в интерьеры

    Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично. Фотографий для обработки много. Начнём с 5. Дается картинка  с диваном на белом фоне.  Фотографию интерьера подбираете вы. Цвет мебели в интерьере ...

    Интерьеры и Экстерьеры41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад