Разработать дизайн квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт25 заявок414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток! Нужно разработать современный дизайн квартиры кроме ванной комнаты и туалета. В квартире произведена перепланировка согласно плану. Ждем ваших предложений!

7 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
  • Похожие заказы

  • Дизайн спальни 18 м2

    $50

    Необходимо выполнить спальня 18м2:  - разработку нескольких вариантов дизайна и визуализации; - подбор всех предметов мебели и отделочных материалов с указанием производителей и возможностью их приобрести за доступные средства; - развертки стен с просчетом материалов.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать дизайн гостиной

    Мебель в комнате расставлена по размерам. Мебель разная по цвету и текстуре. Необходимо придумать элементы интерьера, которые бы ее объединяли, чтобы комната смотрелась гармонично (потолок, шторы, напольное покрытие, обои, оформление стен и т.д.) + визуализировать Комната ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать дизайн площадки

    Нужен дизайн площадки На данном об'екте будут демонстрироваться и продаваться стройматериали. Товари для екстерьера Предусмотреть как освещать в темное время суток. Концепт: шоу рум Площадь: 5 соток Виход на проезжую часть От вас жду ориентировочние цени На дизайн и правильние совети ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация комнат

    Визуализация комнат .пишите Ваши цены,желательно знание  Архикада и 3 д Макса ,виз  в  Максе, Срочно. Пожайлуста  пишите  Ваш скайп. Ваши контакты. Я общаюсь по скайпу.

    Интерьеры и Экстерьеры46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация участка

    Нужно выполнить визуализацию дачного участка (ландшафта с озеленением+терраса и постройки).  Размер =11 соток. Модель дома уже создана В подробном тех задании будут картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком. +показать входную группу с забором предварительный показ выполненных зон в ...

    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация магазина товаров для большого тенниса

    Добрый день Нужен специалист который сможет в 3D визуализировать будущий магазин товаров для большого тенниса. Есть схемы будущего магазина, Есть пример визуализации магазина. Есть фотографии работающего магазина с товарами. помещение 12 кв м точки обзора - 3 внутри, 2 ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется дизайн интерьера для квартиры с чертежем

    Нужен индивидуальный дизайн интерьера для квартиры, евро двушка, 55кв. метров общая площадь. Определились только с кухней, точнее её цветовой гаммой и внешним видом, с остальным пока не определились, требуется простота и уют со вкусом. Назначение ...

    Интерьеры и Экстерьеры42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад