Разработать дизайн квартиры

Необходимо выполнить спальня 18м2: - разработку нескольких вариантов дизайна и визуализации; - подбор всех предметов мебели и отделочных материалов с указанием производителей и возможностью их приобрести за доступные средства; - развертки стен с просчетом материалов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Нужно разработать современный дизайн квартиры кроме ванной комнаты и туалета. В квартире произведена перепланировка согласно плану. Ждем ваших предложений!
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