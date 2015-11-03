Консультация: как протестировать вёрстку веб-сайта

Тестирование сайтовЗакрытнет заявок186 просмотров
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Добрый день.

Мне нужна практическая консультация по вопросу, как организовать тестирование вёрстки сайта.

Хотелось бы получить консультацию от действительно опытного тестировщика.

Тестировать нужно именно front-end. Консультация нужна мне для улучшения рабочего процесса в нашей компании.

Приветствоваться будут ссылки, чек-листы и другие практические наработки.

8 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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