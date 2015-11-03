Консультация: как протестировать вёрстку веб-сайта

Переделываю дизайн, нужен человек с опытом работы с юзабилити информационно-новостных проектов. Нужно составить ТЗ для дизайн студии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Мне нужна практическая консультация по вопросу, как организовать тестирование вёрстки сайта.
Хотелось бы получить консультацию от действительно опытного тестировщика.
Тестировать нужно именно front-end. Консультация нужна мне для улучшения рабочего процесса в нашей компании.
Приветствоваться будут ссылки, чек-листы и другие практические наработки.
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