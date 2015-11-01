Нужны услуги по юзабилити сайта

Необходимо протестировать сайт, разобраться почему на сервер идет большая нагрузка. Посещаемость на сайте низкая, он еще находится на стадии тестирования, тем не менее хостинг-провайдер грозится отключить аккаунт. Ссылка на сайт: http://dance-master.com/ После выбора исполнителя, дам все ...
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Переделываю дизайн, нужен человек с опытом работы с юзабилити информационно-новостных проектов. Нужно составить ТЗ для дизайн студии.
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