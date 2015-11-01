Нужны услуги по юзабилити сайта

Есть счетчик времени [url=http://box-yfo.ru/events]http://box-yfo.ru/events[/url] . Вот какие ошибки стало выдавать: [url=http://joxi.ru/12MjEVLspKwqAJ]http://joxi.ru/12MjEVLspKwqAJ[/url] Нужно: 1. Пофиксить, чтобы дата корректно отображалась (и откуда-то слово День взялось) 2. Сделать, чтобы слева добавлялось не только анонсы двух событий, а всех, при этом счетчики обратного отсчета там некорректно ...