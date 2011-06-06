Написание ТЗ на сайты, ведение проекта

От вас требуется написать 30 уникальных информативных статей на женскую тематику по 2000 символов без учета пробелов. Темы могут быть любыми, главное чтобы статьи освещали вопросы, интересные женщинам, были уникальными и информативными. Цена обозначена в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В фри-ланс веб-студию нужен человек для написания ТЗ на создание сайтов, и возможно дальнейшего полного или частичного ведения web-проектов.
Общая задача: написание ТЗ на сайты различной сложности и функциональности на основе заполненного брифа и полного подробного устного описания всего проекта, его целей, особенностей и прочего менеджером проекта, то есть мною :) Вам по Skype.
Сейчас пишу ТЗ сам, но проектов становиться всё больше, соответственно не успеваю:)
Есть наработанные дизайнеры, программисты, и т.д.
Если у Вас есть своя команда, это плюс ! :)
Далее, при плодотворном сотрудничестве возможно полное ведение проекта Вами: составление ТЗ, работа с дизайнером, верстальщиком, программистом, контенщиком и т.д.
ПРЯМО СЕЙЧАС нужно ТЗ на нестандартный интернет магазин.
ПРОШУ указать примерную стоимость, сроки и опыт данной работы.
Рассмотрю все предложения.
p.s. Привязка в ГОСТам пока не нужна.
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