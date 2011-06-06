Написание ТЗ на сайты, ведение проекта

В фри-ланс веб-студию нужен человек для написания ТЗ на создание сайтов, и возможно дальнейшего полного или частичного ведения web-проектов.

Общая задача: написание ТЗ на сайты различной сложности и функциональности на основе заполненного брифа и полного подробного устного описания всего проекта, его целей, особенностей и прочего менеджером проекта, то есть мною :) Вам по Skype.

Сейчас пишу ТЗ сам, но проектов становиться всё больше, соответственно не успеваю:)

Есть наработанные дизайнеры, программисты, и т.д.

Если у Вас есть своя команда, это плюс ! :)

Далее, при плодотворном сотрудничестве возможно полное ведение проекта Вами: составление ТЗ, работа с дизайнером, верстальщиком, программистом, контенщиком и т.д.

ПРЯМО СЕЙЧАС нужно ТЗ на нестандартный интернет магазин.

ПРОШУ указать примерную стоимость, сроки и опыт данной работы.

Рассмотрю все предложения.

p.s. Привязка в ГОСТам пока не нужна.