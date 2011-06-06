Ежедневная работа

Необходимо написать рерайт текстов. Общее количество символов без пробелов - около 65 тыс. Тематика текстов - гостиницы. Нужен качественный и не дорогой рерайт. Все тексты в наличии. Искать ничего более не нужно. В заявке прошу указать цену и срок ...