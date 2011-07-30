Описания для 700 картин

Работа над проектом по описанию картин (более 700 экземпляров) для студии Bachetta продлилась более полутора месяцев. Вначале было предложено сделать пробные описания картин, по которым Влад (заказчик) сможет оценить качество работы и дать свои замечания. После согласования деталей он выслал демонстрационные видео-инструкции, которые сам подготовил, о том, как размещать сделанные описания на сайте. Таким образом, заказчик создал все необходимые условия для быстрой и плодотворной работы. Отдельное спасибо Владу за то, что он дал согласие работать с выходными днями, несмотря на продолжительный по сроку проект и желание завершить проект поскорее. Никакого недовольства выполняемой работой со стороны заказчика не было, как не было. Поэтому работа продвигалась в установленном темпе. Наоборот, первое время Влад постоянно писал о том, как доволен качеством и тем, что сроки сдачи материала соблюдаются, как договаривались. Это очень поддерживало и поднимало настроение. Позже между нами установилось полное взаимное доверие, какое может быть между двумя ответственными людьми, и работа продолжилась в автоматическом режиме. Заказчик без задержек оплачивал работу в конце каждой недели, как мы и договаривались. Таким образом, я осталась довольна: знакомством с замечательным человеком, ответственным заказчиком, участием в интересном проекте и новым полученным опытом. Желаю Владу исключительно хороших помощников во всех его проектах! Успехов и благополучия!