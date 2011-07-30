Описания для 700 картин

$250
КопирайтингЗавершен21 заявка504 просмотра
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Сайт http://bachetta.ru

Нужно заполнить каждую картину качественным уникальным описанием, НО чтобы не тарабарщина была и не бессмысленные банальные фразы ни о чем. 4-5 предложений для каждой картины. За каждую картину 10 рублей после проверки.

13 лет назад
vcdas
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
zhanna_zharykova
Жанна 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$250
30 дней
Жанна прекрасно справилась с объемной работой. Что особенно порадовало, так это возможность довериться в плане качества и не контролировать каждый шаг. Это экономит массу времени. Много проектов зависает из-за того, что не хватает людей, на которых можно полностью возложить ответственность. Жанне можно поручить дело и быть уверенным, что она сделает все предельно хорошо и предоставит полный отчет о проделанной работе.
Работа над проектом по описанию картин (более 700 экземпляров) для студии Bachetta продлилась более полутора месяцев. Вначале было предложено сделать пробные описания картин, по которым Влад (заказчик) сможет оценить качество работы и дать свои замечания. После согласования деталей он выслал демонстрационные видео-инструкции, которые сам подготовил, о том, как размещать сделанные описания на сайте. Таким образом, заказчик создал все необходимые условия для быстрой и плодотворной работы. Отдельное спасибо Владу за то, что он дал согласие работать с выходными днями, несмотря на продолжительный по сроку проект и желание завершить проект поскорее. Никакого недовольства выполняемой работой со стороны заказчика не было, как не было. Поэтому работа продвигалась в установленном темпе. Наоборот, первое время Влад постоянно писал о том, как доволен качеством и тем, что сроки сдачи материала соблюдаются, как договаривались. Это очень поддерживало и поднимало настроение. Позже между нами установилось полное взаимное доверие, какое может быть между двумя ответственными людьми, и работа продолжилась в автоматическом режиме. Заказчик без задержек оплачивал работу в конце каждой недели, как мы и договаривались. Таким образом, я осталась довольна: знакомством с замечательным человеком, ответственным заказчиком, участием в интересном проекте и новым полученным опытом. Желаю Владу исключительно хороших помощников во всех его проектах! Успехов и благополучия!
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