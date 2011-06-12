10 статей про интернет-маркетинг

От вас требуется написать 10 уникальных информативных статей на тему интернет-маркетинга по 2000 символов без учета пробелов. Примерный список тем приведен ниже (можно комбинировать или предлагать свои):

Стоит ли заказывать разработку сайта у фрилансера?

Как выбрать CMS для интернет-магазина?

Как выбрать подрядчика для создания сайта?

Продвижение сайта самостоятельно - насколько это реально?

Что такое SMO?

SEO или контекстная реклама?

Контекстная реклама: плюсы и минусы

Способы привлечения клиентов на сайт

Жива ли баннерная реклама?

Что такое статистика и аналитика (про посещаемость сайта)

Цена обозначена в проекте. К сожалению, бюджет ограничен, поэтому более дорогие услуги не подходят.