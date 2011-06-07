Продающий текст для сайта

Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер. Требования к исполнителю: 1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество) 2. Грамотная письменная речь (украинская и русская) 3. В портфолио приветствуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен текст на страницу о товаре ( колодезный домик ) на сайте
http://www.master-karlo.ru/kolodec/kolodec-domik-okruglyj.html
жду предложений, если написанные текст понравится будем расширять линейку.
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