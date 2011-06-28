Нужны тексты - новости и статьи на сайт

Сайт http://bachetta.ru Нужно заполнить каждую картину качественным уникальным описанием, НО чтобы не тарабарщина была и не бессмысленные банальные фразы ни о чем. 4-5 предложений для каждой картины. За каждую картину 10 рублей после проверки.