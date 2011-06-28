Нужны тексты - новости и статьи на сайт

КопирайтингЗавершен11 заявок314 просмотров
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Строительной компании нужны тексты на сайт. Соображения что писать для каждой статьи есть в виде набросков.

Оплата - 1 у.е. за 1 тыс. знаков. Порядка 20 статей по 0.7 - 1.5 К знаков.

Сроки размеренные, но качество требуется "не вода".

13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yu-web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$20
2 дня
Оперативно и качественно: по делу, с вводным вступлением в статью. Спасибо за работу.
Хорошие впечатления от сотрудничества.
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