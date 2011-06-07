Рерайт на производственную тематику.

Приветствую! Необходим рерайт предоставленых мной источников, объем работы очень большой, от 500 000 знаков и выше. Приветствуется оперативность и низкие цены. Вам нужно будет заходить на сайты, которые я дам, рерайтить самые посещаемые темы и получать за это деньги. Жду ваших предложений в формате стоимость тысячи с пробелами + объемы работы в неделю. Аська не рабочая, оставляйте заявления, кто подойдет - с тем свяжусь.

Суть работы - отрерайтить сообщения с одного форума, чтоб перенести на другой форум. тоесть имитация общения. Постить сообщения я буду сам, вам нужно только прислать мне .doc файл в котором будет выложена переписка. Ключевики по которым нужно будет рерайтить дам выбранному исполнителю.

Кто согласен работать по 0,5 $ за тысячу - оставляйте заявки.