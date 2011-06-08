Рерайт статьи

Требуется 10 статей на английском по 1000 знаков. Нужно описать услуги компании. Тематика - спорт, отдых, туризм. Тесты должны быть качественными и понятны для иностранцев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем 5000 символов, тема - история.
Нужна уникальность не менее 60%
Исходник: http://www.trademarket.ru/markets/detail_market.php?ID=1030&iMarketID=1030
Жду предложений по цене и срокам.
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