# 1 — $ 50

Приветствую Вас, уважаемые freelancer!

Приглашаю Вас принять участие в конкрусе по неймингу для интернет магазина бижутерии.

Сразу скажу, прежде, чем оставлять свою заявку на участие в данном конкурсе, прочитайте, пожалуйста, все до конца, как требования, так и условия участия!

Давайте ценить свое время и не растрачивать его по пустякам :)

Итак

Нейминг для интернет-магазина, по продаже бижутерии

Необходимо разработать название и доменное имя, для интернет-магазина по продаже бижутерии, а так же основной слоган к нему.

Название должно быть:

-Отражать и уверять клиента, как частного, так и коропоративного, при работе с магазином, в Стабильности

- Соответствовать ожиданиям целевой аудитории (пол, возраст, интересы, соц. положение, ценовой сегмент магазина) об аудитории написано ниже.

-Соответствовать товарной группе, но в нем НЕ ДОЛЖНА быть использована товарная категория!

-Должно вызывать правильные ассоциации с магазином (не должно быть таких слов как shop, euro, vip, elit, life, style,web,planet,super и т.п)

- Изящным и Стильным

- Сильным

- Уверенным (внушать, вселять уверенность в работе с магазином).

- Неповторимым

- Элегантным

- Солидным (подчёркивать значимость клиента при работе с магазином, а так же выглядеть Солидно в глазах клиента и восприниматься на слух).

-Звучным и ярким

-Легкозапоминающимся (на слух, визуально)

-Буквосочетаемым ( красивое написание), необязательно

-Вызывать положительную визуальную ассоциацию

-Произношение должно быть звучащим как на русском языке, так и на английском.

В названии не должно быть:

-Географической привязанности магазина

-Имен описательных (например "Магазин Бусиков и колечек" и т.п.)

-Слов как shop, euro, vip, elit, life, style,web,planet,super и т.п

-НЕ ДОЛЖНА быть использована товарная категория!

-У названия не должно быть нескольких вариантов написания (напр. palatca. ru, которое можно расписать как palatka, palatcka и т.д.)

- НЕ ДОЛЖНО быть букв "ш, Щ, ж, Я", которые при трансляции могут быть написаны не правильно

-Подтекста и предыстории.

Варианты возможны как серьёзные, так и не очень.

Название должно быть не более 7-8 букв в одно слово (но возможны варианты)

Основной язык английский

Доменное имя должно быть в одно слово в зоне .ru либо не более двух слов через дефис.

Слоган должен быть запоминающимся, очень легко и говорить о магазине!

Теперь немного о покупательской аудитории магазина:

Товарная категория - Бижутерия

Ценовой сегмент ассортимента 10% эконом ( как правило маркетинговый "товар-локомотив"), 70% premium (Основная группа товаров), 20% Элит (Эксклюзив) ( единичный и дорогой товар)

Аудитория - девушки, женщины 20-45 лет

Соц. статус - доход выше среднего.

Средний чек 2500-3000 руб.

Портрет: Девушка (женщина), уверенная в себе, которая имеет хороший вкус, следит за трендами и тенденциями в моде. Может себе позволить приобрести необходимые и подходящие к одежде и стилю аксессуары, несмотря на их стоимость. Ценит качество продукции и сервис в магазине. Финансово независимая, которая не будет скрупулезно выделять 1500-3000руб для того что бы купить очередной аксессуар для тематической вечеринки, либо деловой, дружеской встречи. Имеет стабильный доход, в виде собственного заработка, "кармана" своих не бедных родителей или же не бедного бой-френда :)

Основная направленность магазина:

Интернет магазин по продаже качественной и НЕ ДЕШЕВОЙ!!!! Бижутерии.

Основа качественный товар и сервис обслуживания на высшем уровне.

80% частные клиенты (розница)

20% корпоративные клиенты (опт)

Теперь что касаемо участия в конкурсе, читаем внимательно!!!!

В участников конкурса принимаю всех, кто

1.Считает, что ему по силам предложить, что-либо стоящее из названий, а не какой-то очередной бред, взятый в словаре, переводчике и т.д!

2. Указал сроки

3. Указал стоимость

4. Сможет обосновать название (откуда взято, что означает, разобрать фонетически и т.д ) обоснование пишем напротив самого названия, уже в работе.

Каждому кто этого не сделал не буду напоминать, то, что, чтобы Вас добавить, Вам нужно то то и то то.....Просто не буду принимать в участники.

Далее, если Вы уже готовы предоставить свои работы на оценку, то архивируем, пароль от архива скидываем в личку. Если Вы находитесь где-то на правильном пути, то продолжаем думать дальше, об этом я скажу, если нет, Вы движетесь абсолютно не в том направлении, то я не буду тратить свое время, на то, что бы Вас направить на правильный путь.

На другие сообщения в ЛС, асе и прочих отвечать не буду!!!!!!

Ещё просьба, прежде чем предлагать, удостоверьтесь, что такого названия ещё нет :)

Желаю успехов!

С уважением, DanilaEjov.