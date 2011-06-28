Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер. Требования к исполнителю: 1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество) 2. Грамотная письменная речь (украинская и русская) 3. В портфолио приветствуется ...
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Приветствую Вас, уважаемые freelancer!
Приглашаю Вас принять участие в конкрусе по неймингу для интернет магазина бижутерии.
Сразу скажу, прежде, чем оставлять свою заявку на участие в данном конкурсе, прочитайте, пожалуйста, все до конца, как требования, так и условия участия!
Давайте ценить свое время и не растрачивать его по пустякам :)
Итак
Нейминг для интернет-магазина, по продаже бижутерии
Необходимо разработать название и доменное имя, для интернет-магазина по продаже бижутерии, а так же основной слоган к нему.
Название должно быть:
-Отражать и уверять клиента, как частного, так и коропоративного, при работе с магазином, в Стабильности
- Соответствовать ожиданиям целевой аудитории (пол, возраст, интересы, соц. положение, ценовой сегмент магазина) об аудитории написано ниже.
-Соответствовать товарной группе, но в нем НЕ ДОЛЖНА быть использована товарная категория!
-Должно вызывать правильные ассоциации с магазином (не должно быть таких слов как shop, euro, vip, elit, life, style,web,planet,super и т.п)
- Изящным и Стильным
- Сильным
- Уверенным (внушать, вселять уверенность в работе с магазином).
- Неповторимым
- Элегантным
- Солидным (подчёркивать значимость клиента при работе с магазином, а так же выглядеть Солидно в глазах клиента и восприниматься на слух).
-Звучным и ярким
-Легкозапоминающимся (на слух, визуально)
-Буквосочетаемым ( красивое написание), необязательно
-Вызывать положительную визуальную ассоциацию
-Произношение должно быть звучащим как на русском языке, так и на английском.
В названии не должно быть:
-Географической привязанности магазина
-Имен описательных (например "Магазин Бусиков и колечек" и т.п.)
-Слов как shop, euro, vip, elit, life, style,web,planet,super и т.п
-НЕ ДОЛЖНА быть использована товарная категория!
-У названия не должно быть нескольких вариантов написания (напр. palatca. ru, которое можно расписать как palatka, palatcka и т.д.)
- НЕ ДОЛЖНО быть букв "ш, Щ, ж, Я", которые при трансляции могут быть написаны не правильно
-Подтекста и предыстории.
Варианты возможны как серьёзные, так и не очень.
Название должно быть не более 7-8 букв в одно слово (но возможны варианты)
Основной язык английский
Доменное имя должно быть в одно слово в зоне .ru либо не более двух слов через дефис.
Слоган должен быть запоминающимся, очень легко и говорить о магазине!
Теперь немного о покупательской аудитории магазина:
Товарная категория - Бижутерия
Ценовой сегмент ассортимента 10% эконом ( как правило маркетинговый "товар-локомотив"), 70% premium (Основная группа товаров), 20% Элит (Эксклюзив) ( единичный и дорогой товар)
Аудитория - девушки, женщины 20-45 лет
Соц. статус - доход выше среднего.
Средний чек 2500-3000 руб.
Портрет: Девушка (женщина), уверенная в себе, которая имеет хороший вкус, следит за трендами и тенденциями в моде. Может себе позволить приобрести необходимые и подходящие к одежде и стилю аксессуары, несмотря на их стоимость. Ценит качество продукции и сервис в магазине. Финансово независимая, которая не будет скрупулезно выделять 1500-3000руб для того что бы купить очередной аксессуар для тематической вечеринки, либо деловой, дружеской встречи. Имеет стабильный доход, в виде собственного заработка, "кармана" своих не бедных родителей или же не бедного бой-френда :)
Основная направленность магазина:
Интернет магазин по продаже качественной и НЕ ДЕШЕВОЙ!!!! Бижутерии.
Основа качественный товар и сервис обслуживания на высшем уровне.
80% частные клиенты (розница)
20% корпоративные клиенты (опт)
Теперь что касаемо участия в конкурсе, читаем внимательно!!!!
В участников конкурса принимаю всех, кто
1.Считает, что ему по силам предложить, что-либо стоящее из названий, а не какой-то очередной бред, взятый в словаре, переводчике и т.д!
2. Указал сроки
3. Указал стоимость
4. Сможет обосновать название (откуда взято, что означает, разобрать фонетически и т.д ) обоснование пишем напротив самого названия, уже в работе.
Каждому кто этого не сделал не буду напоминать, то, что, чтобы Вас добавить, Вам нужно то то и то то.....Просто не буду принимать в участники.
Далее, если Вы уже готовы предоставить свои работы на оценку, то архивируем, пароль от архива скидываем в личку. Если Вы находитесь где-то на правильном пути, то продолжаем думать дальше, об этом я скажу, если нет, Вы движетесь абсолютно не в том направлении, то я не буду тратить свое время, на то, что бы Вас направить на правильный путь.
На другие сообщения в ЛС, асе и прочих отвечать не буду!!!!!!
Ещё просьба, прежде чем предлагать, удостоверьтесь, что такого названия ещё нет :)
Желаю успехов!
С уважением, DanilaEjov.
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