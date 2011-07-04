Заполнять форум сайта холодильного оборудования.

Требования к работе:

- В каждой теме 2-3 сообщения, т.е. вопрос, ответ, комментарий (благодарность, результаты применения совета и т.д.)

- Текст сообщений уникальный.

- Ответ в теме всегда по делу

- Отчет через определенное время (несколько минут - несколько дней, всегда по разному)

- Темы распределены равномерно с января 2011 по настоящее время

Удобство:

- перезаходить под разными никами не нужно

- есть возможность выбирать автора поста

- есть возможность добавлять авторов поста

- есть возможность устанавливать дату и время поста