Заполнять форум сайта

КопирайтингЗавершен4 заявки220 просмотров
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Заполнять форум сайта холодильного оборудования.

Требования к работе:

- В каждой теме 2-3 сообщения, т.е. вопрос, ответ, комментарий (благодарность, результаты применения совета и т.д.)

- Текст сообщений уникальный.

- Ответ в теме всегда по делу

- Отчет через определенное время (несколько минут - несколько дней, всегда по разному)

- Темы распределены равномерно с января 2011 по настоящее время

Удобство:

- перезаходить под разными никами не нужно

- есть возможность выбирать автора поста

- есть возможность добавлять авторов поста

- есть возможность устанавливать дату и время поста

13 лет назад
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
natali_kopt
Наталья 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
14 дней
Наталья быстро и качественно делает свою работу. Заполняла форум сайта холодильного оборудования - все сообщения по делу, ни одного промаха. В процессе совместной работы проблем не возникало, все как по маслу. При необходимости наполнить форум или другой работы с текстом первым делом обращусь к Наталье, и вам тоже советую.
С Александром очень приятно работать. Четко сформулированное задание, оперативное решение всех возникающих вопросов, своевременная оплата. Надеюсь сотрудничество продолжится в будущем.
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