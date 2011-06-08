Работа на форумах

Требуется вести постинг (200 постов /месяц) на разынх форумах на темы "Беременность", "болезни". Работа на несколько месяцев. Желательно женщина с медицинским образованием и опытом работы на форумах.

С кем определюсь в работе, вышлю более подробное задание