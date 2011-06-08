Работа на форумах

Необходимо написание статьи на техническую тематику (промышленность-металлургия)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вести постинг (200 постов /месяц) на разынх форумах на темы "Беременность", "болезни". Работа на несколько месяцев. Желательно женщина с медицинским образованием и опытом работы на форумах.
С кем определюсь в работе, вышлю более подробное задание
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интернет-магазин нуждается в специалисте по созданию новостей для сайта. В новости должна содержится информация о новом товаре в каталоге интернет-магазина. Текст порядка 1500-3000 знаков. Функциональные особенности, область применения, характеристики товара и т.д. должны быть описаны "своими" ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $210
От вас - 3 письма в день на почту. В каждом 7 статей с новостями, каждая по 1500 знаков и каждая с фотографией 340*255. Работа - 7 дней в неделю. Оплата раз в 15 дней, ...Закрыт13 лет назад
- $150
Приветствую! Необходим рерайт предоставленых мной источников, объем работы очень большой, от 500 000 знаков и выше. Приветствуется оперативность и низкие цены. Вам нужно будет заходить на сайты, которые я дам, рерайтить самые посещаемые темы ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для ведения корпоративной ленты новостей требуется толковый специалист. На постоянной основе. Тематика - финансы и кредитование РФ (потребительское, ипотека, авто, b2b). График: Пн., Ср., Пт. - по 2 новости. Исходники предоставляются. Оплата: 1$/новость (объем от 1000 - 1500 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать статью о вреде мяса для здоровья человека и преимуществах вегетарианства Статья должна обязательно содержать следующую информацию: - Вред употребления мяса для здоровья (проблемы как самого от самого мяса так и от химии и антибиотиков ...Завершен13 лет назад
- $10
Объем 5000 символов, тема - история. Нужна уникальность не менее 60% Исходник: http://www.trademarket.ru/markets/detail_market.php?ID=1030&iMarketID=1030 Жду предложений по цене и срокам.Завершен13 лет назад
- $30
2 продающих статьиЗавершен13 лет назад
Есть информация для сайта, она взята из других сайтов. Тематика кофе. Нужно сделать качественный рерайт этих текстов. на выходе должен быть 100% уникальный текст. Приблизительно 15К текста. Если получится хороший результат, будут и другие задачи после этого! указывайте ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно составить качественное коммерческое предложение рекламной мастерской для рассылки по мейл.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад