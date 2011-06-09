Написание статьи на техническую тематику

КопирайтингЗавершен14 заявок260 просмотров
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Необходимо написание статьи на техническую тематику (промышленность-металлургия)

13 лет назад
MikeBlack
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ledi-hayal
Татьяна 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена быстро и на высоком уровне. Всем рекомендую данного исполнителя.
Приятно сотрудничать с Михаилом. Грамотно и четко сформулировано задание, всегда на связи. Буду рада вновь поработать с вами!
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