Написать статью на главную. Размер 2000 символов. Тематика - магия:) Большая часть красивого рерайта из биографии, немного копирайтинга. Сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание статей про торговое холодильного оборудование.
Требования к работе:
- объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов.
- для каждой статьи будет одно ключевое словосочетание, которое должно повторятся в тексте 13 раз.
- ключевое словосочетание можно склонять и менять в нем слова местами.
- статья должна быть понятна и нормально читаться
- минимум одна статья в день (можно больше)
- информативная, полезная статья (больше фактов и конкретики, меньше воды и рекламы)
Стоимость работы:
- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов (3,2$ - 4,0$ за статью)
Оплата:
- WebMoney z кошелек
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