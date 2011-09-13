Написание статей

$100
КопирайтингЗавершен20 заявок1185 просмотров
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Написание статей про торговое холодильного оборудование.

Требования к работе:

- объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов.

- для каждой статьи будет одно ключевое словосочетание, которое должно повторятся в тексте 13 раз.

- ключевое словосочетание можно склонять и менять в нем слова местами.

- статья должна быть понятна и нормально читаться

- минимум одна статья в день (можно больше)

- информативная, полезная статья (больше фактов и конкретики, меньше воды и рекламы)

Стоимость работы:

- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов (3,2$ - 4,0$ за статью)

Оплата:

- WebMoney z кошелек

Написание статей
12 лет назад
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zahar6840
Кирилл 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Написал статью в хорошем стиле. Чувствуется, что у Кирилла есть опыт в этой области. Изначально, мы не допоняли друг друга по содержимому статьи, но далее все выяснили, и в итоге Кирилл сделал то, что требовалось.
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, полное объяснение всех тонкостей работы, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми.
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